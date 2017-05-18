В Твери бойцы ОМОНа продемонстрировали условный захват преступников

В школе-интернате прошли показательные выступления сотрудников Росгвардии. Показательные выступления и спортивные состязания были устроены сотрудниками Росгвардии в школе-интернате №3 имени героя России Владимира Елизарова. - Перед началом мероприятия экипированные бойцы ОМОНа продемонстрировали ребятам условный захват злоумышленников, боевые приемы борьбы и обращения с оружием, - сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Тверской области. - После чего [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tveri-bojjcy-omona-prodemonstrirovali-uslovnyjj-zakhvat-prestupnikov

В школе-интернате прошли показательные выступления сотрудников Росгвардии.

Показательные выступления и спортивные состязания были устроены сотрудниками Росгвардии в школе-интернате №3 имени героя России Владимира Елизарова.

- Перед началом мероприятия экипированные бойцы ОМОНа продемонстрировали ребятам условный захват злоумышленников, боевые приемы борьбы и обращения с оружием, - сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Тверской области. - После чего ребята было предложено пройти полосу препятствий в форме эстафеты. Для детей были подготовлено несколько этапов интересных и полезных упражнений. «Кубок победителя» получила самая быстрая и выносливая команда.

Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

0 0