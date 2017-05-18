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В Твери бойцы ОМОНа продемонстрировали условный захват преступников

В школе-интернате прошли показательные выступления сотрудников Росгвардии.

Показательные выступления и спортивные состязания были устроены сотрудниками Росгвардии в школе-интернате №3 имени героя России Владимира Елизарова.

- Перед началом мероприятия экипированные бойцы ОМОНа продемонстрировали ребятам условный захват злоумышленников, боевые приемы борьбы и обращения с оружием, - сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Тверской области. - После чего ребята было предложено пройти полосу препятствий в форме эстафеты. Для детей были подготовлено несколько этапов интересных и полезных упражнений. «Кубок победителя» получила самая быстрая и выносливая команда.

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