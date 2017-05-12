В Твери будут судить женщину, закопавшую в огороде своих новорожденных детей

Один малыш родился мертвым, у второго были шансы выжить. Калининским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летней жительницы деревни Кумордино, которая заживо закопала своего новорожденного сына и его сестру-двойняшку. Следствием установлено, что женщина пыталась прервать беременность, но оттянула сроки и в итоге не смогла этого сделать. Тогда она стала пытаться вызвать роды. [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tveri-budut-sudit-zhenshhinu-zakopavshuyu-v-ogorode-svoikh-novorozhdennykh-detejj

Один малыш родился мертвым, у второго были шансы выжить.

Калининским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летней жительницы деревни Кумордино, которая заживо закопала своего новорожденного сына и его сестру-двойняшку.

Следствием установлено, что женщина пыталась прервать беременность, но оттянула сроки и в итоге не смогла этого сделать. Тогда она стала пытаться вызвать роды. В итоге в декабре 2016 года она дома родила двойняшек. Женщина завернула младенцев в простыню и положила их на пол в комнате, а спустя сутки закопала малышей в огороде собственного дома.

Когда сотрудники правоохранительных органов стали выяснять, где захоронены младенцы, женщина показала им ложные места. Однако позже тела младенцев были обнаружены криминалистами и сотрудниками полиции.

– По результатам проведенной экспертизы установлено, что один из младенцев родился мертвым, а второй – живым и жизнеспособным в случае своевременного оказания ему квалифицированной медицинской помощи. Женщина имела возможность предпринять меры к вызову медицинского персонала, в течение шести часов схваток у нее под рукой был мобильный телефон, при помощи которого она могла набрать экстренную службу, но не сделала этого, – рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Тверской области Валерия Павлова. – Как пояснила обвиняемая на допросе, она не хотела детей, не встала на учет в женскую консультацию, скрывала беременность от родственников и знакомых, вела асоциальный образ жизни, поднимала тяжести, употребляла в больших количествах болеутоляющие таблетки, чтобы спровоцировать преждевременные роды, а когда достигла результата, решила не сообщать о родах в медицинское учреждение.

Результаты проведенной психолого-психиатрической экспертизы показали, что женщина абсолютно вменяема и в момент совершения происшествия в состоянии аффекта не находилась. Как выяснилось в ходе следствия, ранее она уже отсидела шесть лет за убийство своего сожителя.

Свою вину она полностью признала. Уголовное дело направлено в суд.

О подробностях этой шокирующей истории Tverigrad.ru писал здесь.

Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

0 0