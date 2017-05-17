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В Твери четыре человека пострадали при столкновении маршрутки и легковушки

Авария произошла утром 17 мая на улице Паши Савельевой в районе пересечения с проездом Стеклопластиков.

Как рассказали в УГИБДД по Тверской области, около 7:10 там произошло столкновение автобуса ПАЗ (маршрут № 223) с легковым автомобилем Kia Rio. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сотрудники Госавтоинспекции составляют точную картину столкновения.

В результате ДТП пострадали четыре пассажира маршрутки. Степень тяжести травм уточняется.

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