В Твери четыре человека пострадали при столкновении маршрутки и легковушки

Авария произошла утром 17 мая на улице Паши Савельевой в районе пересечения с проездом Стеклопластиков. Как рассказали в УГИБДД по Тверской области, около 7:10 там произошло столкновение автобуса ПАЗ (маршрут № 223) с легковым автомобилем Kia Rio. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сотрудники Госавтоинспекции составляют точную картину столкновения. В результате ДТП пострадали четыре [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tveri-chetyre-cheloveka-postradali-pri-stolknovenii-marshrutki-i-legkovushki

Авария произошла утром 17 мая на улице Паши Савельевой в районе пересечения с проездом Стеклопластиков. Как рассказали в УГИБДД по Тверской области, около 7:10 там произошло столкновение автобуса ПАЗ (маршрут № 223) с легковым автомобилем Kia Rio. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сотрудники Госавтоинспекции составляют точную картину столкновения. В результате ДТП пострадали четыре пассажира маршрутки. Степень тяжести травм уточняется. Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.

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