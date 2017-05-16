В Твери эвакуирован автовокзал

На территории обнаружен подозрительный предмет. Днем во вторник, 16 мая, в Твери на улице Коминтерна в здании автовокзала обнаружили подозрительную бесхозную сумку. Людей, которые находились в здании, эвакуировали, на место прибыли кинолог с собакой, взрывотехники, территория была оцеплена полицией. Как сообщили Tverigrad.ru в пресс-службе УМВД России по Тверской области, подозрительная сумка оказалась безопасной, взрывчатых веществ [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tveri-ehvakuirovan-avtovokzal

На территории обнаружен подозрительный предмет.

Днем во вторник, 16 мая, в Твери на улице Коминтерна в здании автовокзала обнаружили подозрительную бесхозную сумку. Людей, которые находились в здании, эвакуировали, на место прибыли кинолог с собакой, взрывотехники, территория была оцеплена полицией.

Как сообщили Tverigrad.ru в пресс-службе УМВД России по Тверской области, подозрительная сумка оказалась безопасной, взрывчатых веществ в ней не обнаружено.

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