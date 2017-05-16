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В Твери эвакуирован автовокзал
На территории обнаружен подозрительный предмет.
Днем во вторник, 16 мая, в Твери на улице Коминтерна в здании автовокзала обнаружили подозрительную бесхозную сумку. Людей, которые находились в здании, эвакуировали, на место прибыли кинолог с собакой, взрывотехники, территория была оцеплена полицией.
Как сообщили Tverigrad.ru в пресс-службе УМВД России по Тверской области, подозрительная сумка оказалась безопасной, взрывчатых веществ в ней не обнаружено.
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Опять, в том году его уже эвакуировали раз.