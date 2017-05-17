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В Твери легковушка протаранила остановку

Авария произошла вечером 16 мая на Волоколамском проспекте.

Около 22:40 водитель автомобиля Honda Civic, двигаясь по Волоколамскому проспекту в сторону центра, на пересечение с улицей Склизкова не справился с управлением. Машина выехала на тротуара, а следом врезалась в остановку общественного транспорта.

По счастливой случайности, ну пути легковушки не оказалось пешеходов, а в такой поздний час на остановке уже никто не ждал троллейбус. В ДТП никто не пострадал.

Фото: Вика Дачева для ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ

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