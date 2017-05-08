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В Твери легковушка загорелась на эвакуаторе

Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 мая.

Поздним вечером в центре Твери эвакуатор погрузил легковой автомобиль, пострадавший в ДТП, чтобы увезти его на стоянку. Однако на платформе в подкапотном пространстве автомобиля произошло возгорание. Предположительно пожар случился из-за замыкания электропроводки, поврежденной в результате аварии.

У хозяина легковушки и водителя эвакуатора не получилось ликвидировать возгорание своими силами. Как утверждают очевидцы, у них не оказалось огнетушителей. В итоге пришлось вызывать пожарных. Прибывшие на место происшествия огнеборцы из пожарно-спасательной части № 4 быстро справились с пламенем. В результате возгорания пострадали моторный отсек и салон легкового автомобиля, «ссадины» получило лакокрасочное покрытие эвакуатора.

Фото: Иринка Вересова

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