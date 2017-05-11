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В Твери бойцы в костюмах химзащиты провели спасательную операцию в областной больнице

По замыслу учений в результате разгерметизации из трубопровода произошла утечка сжиженного кислорода.

В 09:50 11 мая на пульт дежурного профессионального аварийно-спасательного формирования (ПАСФ) ООО «Экологическая безопасность» поступил звонок о том, что в областной больнице Твери в результате разгерметизации трубопровода произошел облив оператора сжиженным кислородом. Так начались совместные учения ПАСФ и областной больницы по координированию и отработке действий при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций.

В рамках учений для локализации и ликвидации ЧС выехали пятеро газоспасателей под руководством исполняющего обязанности начальника ПАСФ Алексея Никифорова. На бойцах были изолирующие костюмы открытого типа модели «GСР» и дыхательные аппараты.

- В 10:00 звеном газоспасателей была проведена операция по спасению пострадавшего оператора, оказанию первой медицинской помощи и ликвидации утечки кислорода, - рассказал Tverigrad.ru руководитель «Экологической безопасности» Алексей Вальберг. - В связи с тем, что сжиженный кислород пожаро- и взрывоопасен, необходимо максимально быстро проводить меры по локализации возникшего ЧС, чтобы предотвратить возрастающую опасность для населения. Согласно плану ликвидации была отработана схема оповещения дежурного персонала и спасателей, отработаны первичные совместные действия по локализации аварии, продемонстрированы специализированное оборудование и навыки работы с ним при ликвидации аварий техногенного характера.

Кроме того, напомним, что сегодня прошли учения по пресечению террористического акта, в которых приняли участие сотрудники МВД, МЧС и УФСБ России по Тверской области.

Справка

Изолирующие костюмы модели «GСР» защищают спасателей от воздействия сильнодействующих ядовитых веществ, аварийно-химических опасных веществ, повышенных тепловых воздействий при проведении аварийно-спасательных работ на химически опасных объектах. Они изолируют спасателей от воздействия паров, жидкого хлора и аммиака, растворов азотной, серной, соляной, фосфорной кислот, олеума, щелочей, нефти и нефтепродуктов. Используются в сочетании с дыхательным аппаратом.

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Комментарии: 1
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Rainman

А чего у желтых человечков так негерметично костюмы одеты? Их самих то кто будет спасать?

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