В Твери на 2,5 млн рублей оштрафовали врача, «отмазавшего» от армии трех призывников

Взятки за свои услуги врач получал от посредника. Как следует из материалов дела, подсудимый, работая травматологом-ортопедом, в 2011-2016 годах поставил трем призывникам диагнозы, в результате чего молодые люди были признаны негодными к службе в армии. Деньги за свою «помощь» – 15 тысяч рублей – врач получил от посредника. Как сообщили в областной прокуратуре, от подсудимого были получены явки с [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tveri-na-25-mln-rublejj-oshtrafovali-vracha-otmazavshego-ot-armii-trekh-prizyvnikov

Взятки за свои услуги врач получал от посредника.

Как следует из материалов дела, подсудимый, работая травматологом-ортопедом, в 2011-2016 годах поставил трем призывникам диагнозы, в результате чего молодые люди были признаны негодными к службе в армии. Деньги за свою «помощь» – 15 тысяч рублей – врач получил от посредника.

Как сообщили в областной прокуратуре, от подсудимого были получены явки с повинной по трем эпизодам взяточничества, кроме того, он активно содействовал расследованию. Суд признал его виновным по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2,5 млн рублей.

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