В Твери на проспекте Победы сбили пешехода

Наезд произошел напротив парка Победы. По предварительной информации, 8 мая около 20:20 в районе дома №14 по проспекту Победы водитель легкового автомобиля Лада Гранта не предоставил преимущества в движении 21-летней девушке, переходившей проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, в результате чего произошел наезд. Пострадавшая получила травмы различной степени тяжести, с которыми была доставлена в Городскую [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tveri-na-prospekte-pobedy-sbili-peshekhoda

Наезд произошел напротив парка Победы.

По предварительной информации, 8 мая около 20:20 в районе дома №14 по проспекту Победы водитель легкового автомобиля Лада Гранта не предоставил преимущества в движении 21-летней девушке, переходившей проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, в результате чего произошел наезд.

Пострадавшая получила травмы различной степени тяжести, с которыми была доставлена в Городскую больницу скорой помощи. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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