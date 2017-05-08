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В Твери на проспекте Победы сбили пешехода
Наезд произошел напротив парка Победы.
По предварительной информации, 8 мая около 20:20 в районе дома №14 по проспекту Победы водитель легкового автомобиля Лада Гранта не предоставил преимущества в движении 21-летней девушке, переходившей проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, в результате чего произошел наезд.
Пострадавшая получила травмы различной степени тяжести, с которыми была доставлена в Городскую больницу скорой помощи. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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