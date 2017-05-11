Новости
В Твери начался ремонт Южного моста
В Твери ведутся плановые работы работы по ремонту и содержанию дорог.
По сообщению городской администрации, в ночь на 11 мая ремонт дорожного покрытия произвели на Волоколамском шоссе. Днем работы по аварийно-ямочному ремонту дорожного покрытия произвели на улицах Складской и Карбышева, а также дороге на Рождествено (кимрское направление). Кроме того, к укладке нового асфальт подготовлена проезжая часть на улицах Красина и 2-я Красина, Октябрьском путепроводе и в Южном.
«В постоянном режиме осуществляется механизированная уборка проезжей части, вывоз смёта. Кроме того, в ближайшее время при наступлении благоприятных погодных условий планируется возобновить работу по покраске бордюров», - сообщили в администрации Твери.
Канал Tverigrad.ru в Instagram
Популярное в социальных сетях
ОБСУЖДЕНИЕ Войти
Для комментирования Вам необходимо авторизироваться.
опять Армяне будут класть асфальт чтобы на следующий год заново его перекладывать и так из год в год ,эту дорожную мафию надо гнать Или это не реально???Все проплачено на верху?