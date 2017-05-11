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В Твери начался ремонт Южного моста

В Твери ведутся плановые работы работы по ремонту и содержанию дорог.

По сообщению городской администрации, в ночь на 11 мая ремонт дорожного покрытия произвели на Волоколамском шоссе. Днем работы по аварийно-ямочному ремонту дорожного покрытия произвели на улицах Складской и Карбышева, а также дороге на Рождествено (кимрское направление). Кроме того, к укладке нового асфальт подготовлена проезжая часть на улицах Красина и 2-я Красина, Октябрьском путепроводе и в Южном.

«В постоянном режиме осуществляется механизированная уборка проезжей части, вывоз смёта. Кроме того, в ближайшее время при наступлении благоприятных погодных условий планируется возобновить работу по покраске бордюров», - сообщили в администрации Твери.

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Комментарии: 1
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АЛЕКСАНДР

опять Армяне будут класть асфальт чтобы на следующий год заново его перекладывать и так из год в год ,эту дорожную мафию надо гнать Или это не реально???Все проплачено на верху?

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