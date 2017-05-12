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В Твери начинающий водитель с признаками опьянения пострадал в ДТП

Авария произошла в ночь с 11 на 12 мая на перекрестке улицы Маршла Конева и Бориса Полевого.

Как рассказали в УГИБДД по Тверской области, 28-летний мужчина, управляя автомобилем Chevrolet Lanos, при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не предоставил преимущества в движении встречному автомобилю ВАЗ 2114, за рулем которого сидела 32-летняя женщина. В результате произошло столкновение, после которого ВАЗ выкинуло на обочину.

В результате ДТП пострадал сам виновник аварии - водитель автомобиля Chevrolet. Медики констатировали у мужчины сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, а также различные ушибы.

В Госавтоинспекции уточнили, что на момент ДТП пострадавший не был пристегнут, а его стаж вождения - с 2016 года. Кроме того у мужчины были обнаружены клинические признаки алкогольного опьянения.

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