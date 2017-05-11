В Твери начинающий водитель спровоцировал ДТП с пострадавшими

Авария произошла днем 11 мая на пересечении улиц Цветочная и 2-я Красина. Как сообщили Tverigrad.ru в региональном управлении ГИБДД, 18-летний водитель автомобиля ВАЗ 2110 при повороте налево не пропустил встречный автомобиль Toyota Corolla. В результате произошло столкновение. От удара Corolla вылетела на тротуар. Обе машины получили серьезные повреждения. В аварии пострадали два человека – сам виновник происшествия [...]
Авария произошла днем 11 мая на пересечении улиц Цветочная и 2-я Красина.
Как сообщили Tverigrad.ru в региональном управлении ГИБДД, 18-летний водитель автомобиля ВАЗ 2110 при повороте налево не пропустил встречный автомобиль Toyota Corolla. В результате произошло столкновение. От удара Corolla вылетела на тротуар. Обе машины получили серьезные повреждения.
В аварии пострадали два человека – сам виновник происшествия и водитель иномарки. Оба получили травмы головы.
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