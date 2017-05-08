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В Твери нашли иномарку, угнанную год назад в Петербурге
Сотрудники Госавтоинспекции Тверской области обнаружили автомобиль Mitsubishi ASX, похищенный из Северной столицы.
8 мая около 17:20 сотрудники спецбатальона ГИБДД на 198 километре федеральной автодороги М-10 остановили автовоз Mercedes. 50-летний водитель перевозил автомобиль Mitsubishi ASX.
- В ходе сверки номеров, узлов и агрегатов автомобиля Mitsubishi были установлены несоответствия фактических данных и документов, предъявленных на транспортное средство, - сообщили в УГИБДД по Тверской области.
Позднее выяснилось, что кроссовер был угнан из Санкт-Петербурга 27 мая 2016 года. Для дальнейшей проверки автомобиль и водитель были задержаны и доставлены в отдел полиции по Калининскому району.
В Госавтоинспекции обращаются к гражданам: Если вы стали свидетелем похищения автомобиля обратитесь по телефону дежурной части ГИБДД 8(4822)58-04-00; 58-59-00 либо по тел. 02.
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