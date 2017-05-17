В Твери открывается выставка «Игрушечных дел мастера»

С 23 мая в Музейно-выставочном центре им. Л.Чайкиной начинаает работу областная выставка рукотворной игрушки. Первая областная выставка «Игрушечных дел мастера» состоялась в 1997 году. Экспозиция пользовалась большим успехом у зрителя, и было решено поводить выставку раз в 4 года. Выставка «Игрушечных дел мастера» 2017 года стала уже пятой. Профессиональные художники и художники-любители, мастера традиционного искусства [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tveri-otkryvaetsya-vystavka-igrushechnykh-del-mastera

С 23 мая в Музейно-выставочном центре им. Л.Чайкиной начинаает работу областная выставка рукотворной игрушки.

Первая областная выставка «Игрушечных дел мастера» состоялась в 1997 году. Экспозиция пользовалась большим успехом у зрителя, и было решено поводить выставку раз в 4 года.

Выставка «Игрушечных дел мастера» 2017 года стала уже пятой. Профессиональные художники и художники-любители, мастера традиционного искусства представляют свои уникальные коллекции и отдельные авторские произведения.

В выставке принимают участие 100 мастеров из Твери и 18-ти районов Тверской области, среди них участники коллективов и мастера Домов ремёсел, студий, творческих объединений, учебных заведений. В экспозицию вошло более 500 работ мастеров.

Посетители смогут увидеть традиционные глиняные, деревянные, берестяные и текстильные игрушки, всевозможные авторские коллекции мягкой, вязаной, войлочной игрушки, а так же каркасные, чулочные и театральные куклы. Различные сказочные герои, русские красавицы в нарядных платьях, забавные мишки, зайцы, лисы – вот лишь малый перечень того, что представили тверские мастера. Ярким дополнением экспозиции станут авторские батики и лоскутные панно.

Открытие состоится 23 мая в 15.00 часов. Выставка «Игрушечных дел мастера» будет работать до 2 сентября в Музейно-выставочном центре им. Л.Чайкиной Тверского областного Дома народного творчества по адресу: улица Салтыкова-Щедрина, д. 16. Стоимость билетов для взрослых – 50 рублей, для студентов и пенсионеров – 20 рублей, для детей – 15 рублей.

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