В Твери отметят международный День семьи

Концерт и развлекательная программа состоятся 14 мая в ДК "Пролетарка". Большой праздник для всей семьи устроят хореографические и вокальные коллективы города. На сцене ДК "Пролетарка" выступят ансамбль эстрадного танца "Фан +", шоу-балет "Фантазия", школа-студия «Танцомания», народный ансамбль песни «Жар птица», театр танца «Романтики», ансамбль современного танца "Шаги". Развлекательную программу представит мастерская праздников "Волшебный чемодан". Начало [...]
Концерт и развлекательная программа состоятся 14 мая в ДК "Пролетарка".
Большой праздник для всей семьи устроят хореографические и вокальные коллективы города.
На сцене ДК "Пролетарка" выступят ансамбль эстрадного танца "Фан +", шоу-балет "Фантазия", школа-студия «Танцомания», народный ансамбль песни «Жар птица», театр танца «Романтики», ансамбль современного танца "Шаги". Развлекательную программу представит мастерская праздников "Волшебный чемодан".
Начало в 16:00. Вход свободный.
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