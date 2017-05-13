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В Твери отметят международный День семьи

Концерт и развлекательная программа состоятся 14 мая в ДК "Пролетарка".

Большой праздник для всей семьи устроят хореографические и вокальные коллективы города.

На сцене ДК "Пролетарка" выступят ансамбль эстрадного танца "Фан +", шоу-балет "Фантазия", школа-студия «Танцомания», народный ансамбль песни «Жар птица», театр танца «Романтики», ансамбль современного танца "Шаги". Развлекательную программу представит мастерская праздников "Волшебный чемодан".

Начало в 16:00. Вход свободный.

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