В Твери на Крупском мосту демонтируют трамвайные пути

Это позволит значительно расширить проезжую часть. В 2017 году на ремонт улично-дорожной сети Твери предусмотрено более 278,6 млн рублей. В областной столице отремонтируют почти 13 километров дорог во всех четырех районах, а также 219 погонных метров искусственных сооружений. Среди ключевых объектов – путепровод через железнодорожные пути в створе Бурашевского шоссе в Московском районе (Крупский мост). В ходе [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tveri-otremontiruyut-krupskijj-most

Это позволит значительно расширить проезжую часть.

В 2017 году на ремонт улично-дорожной сети Твери предусмотрено более 278,6 млн рублей. В областной столице отремонтируют почти 13 километров дорог во всех четырех районах, а также 219 погонных метров искусственных сооружений.

Среди ключевых объектов – путепровод через железнодорожные пути в створе Бурашевского шоссе в Московском районе (Крупский мост). В ходе капитального ремонта здесь демонтируют неиспользуемые трамвайные рельсы. Это позволит значительно расширить проезжую часть. Губернатор Игорь Руденя подчеркнул, что путепровод является важным объектом городской инфраструктуры, поэтому для ремонта должен быть выбран надежный подрядчик. «Важно, чтобы изначально применялись правильные технологии, был предусмотрен гарантийный срок», – сказал глава региона.

Также в этом году будет капитально отремонтирована дорога, проходящая по двору Пролетарки до улицы Большевиков вдоль коррекционной школы. Здесь появится инфраструктура для безопасного движения пешеходов.

В 2017 году предусмотрен и ремонт дороги по улице Луначарского от площади Конституции до улицы 2-я Красина. Уже разработана проектно-сметная документация по объекту.

Губернатор поручил обеспечить в ходе ремонта дорог контроль за качеством используемых материалов и соблюдением нормативов. Также должны быть предусмотрены современные решения при установке освещения и размещении коммуникаций.

Еще один вопрос – обеспечение безопасности участка дороги на повороте в деревню Николо-Малица. Игорь Руденя поручил рассмотреть возможность установки здесь светофора.

«Мы уделяем особое внимание развитию Твери. Это столица Тверской области. Все, что происходит в городе, должно быть на уровне, достойном наших соседей – Москвы и Санкт-Петербурга», – подчеркнул губернатор.

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