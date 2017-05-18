В Твери парень спрыгнул с моста в Волгу и утонул

Трагический инцидент произошел в ночь с 17 на 18 мая в центре города. Как стало известно Tverigrad.ru, около полуночи молодой человек решил прыгнуть в воду с Нового Волжского моста. О самоубийстве речь не идет, но точные причины такого поступка не известны. Попав в воду, парень утонул. Как сообщили в ГУ МЧС по Тверской области, сейчас [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tveri-paren-sprygnul-s-mosta-v-volgu-i-utonul

Трагический инцидент произошел в ночь с 17 на 18 мая в центре города.

Как стало известно Tverigrad.ru, около полуночи молодой человек решил прыгнуть в воду с Нового Волжского моста. О самоубийстве речь не идет, но точные причины такого поступка не известны. Попав в воду, парень утонул.

Как сообщили в ГУ МЧС по Тверской области, сейчас на месте ЧП работают водолазы аварийно-спасательной службы. Тело молодого человека до сих пор не найдено. Дальнейшая информация уточняется.

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