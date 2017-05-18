Новости
В Твери парень спрыгнул с моста в Волгу и утонул
Трагический инцидент произошел в ночь с 17 на 18 мая в центре города.
Как стало известно Tverigrad.ru, около полуночи молодой человек решил прыгнуть в воду с Нового Волжского моста. О самоубийстве речь не идет, но точные причины такого поступка не известны. Попав в воду, парень утонул.
Как сообщили в ГУ МЧС по Тверской области, сейчас на месте ЧП работают водолазы аварийно-спасательной службы. Тело молодого человека до сих пор не найдено. Дальнейшая информация уточняется.
Канал Tverigrad.ru в Instagram
ОБСУЖДЕНИЕ Войти