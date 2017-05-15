В Твери перед Южным мостом две машины провалились в открытый люк

Инцидент произошел на Волоколамском проспекте при развороте со стороны Южного моста. Водитель автомобиля ВАЗ 2110, разворачиваясь вокруг «капли», не заметил открытый колодец, и въехал в него правым передним колесом. К счастью, скорость была небольшая, и машина отделалась минимальными повреждениями. Конечно же, ограждение вокруг люка ответственная за него организация установить не успела. Между тем, незадолго до [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tveri-pered-yuzhnym-mostom-dve-mashiny-provalilis-v-otkrytyjj-lyuk

Инцидент произошел на Волоколамском проспекте при развороте со стороны Южного моста.

Водитель автомобиля ВАЗ 2110, разворачиваясь вокруг «капли», не заметил открытый колодец, и въехал в него правым передним колесом. К счастью, скорость была небольшая, и машина отделалась минимальными повреждениями. Конечно же, ограждение вокруг люка ответственная за него организация установить не успела.

Между тем, незадолго до этого инцидента в люк попал автомобиль ВАЗ 2112. Этому водителю повезло меньше - в результате пострадал передний бампер и оба правых колеса.

Фото: Павел Разин и Себастьян Перейро для ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ



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