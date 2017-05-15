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В Твери перед Южным мостом две машины провалились в открытый люк
Инцидент произошел на Волоколамском проспекте при развороте со стороны Южного моста.
Водитель автомобиля ВАЗ 2110, разворачиваясь вокруг «капли», не заметил открытый колодец, и въехал в него правым передним колесом. К счастью, скорость была небольшая, и машина отделалась минимальными повреждениями. Конечно же, ограждение вокруг люка ответственная за него организация установить не успела.
Между тем, незадолго до этого инцидента в люк попал автомобиль ВАЗ 2112. Этому водителю повезло меньше - в результате пострадал передний бампер и оба правых колеса.
Фото: Павел Разин и Себастьян Перейро для ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ
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