В Твери полицейские обследуют подозрительный предмет в торговом центре

Сообщение о забытой кем-то сумке поступило в дежурную часть вечером 12 сентября.

По предварительной информации, около 17:15 бдительные граждане сообщили в полицию о подозрительной сумке, оставленной в помещении супермаркета, расположенного в торговом центре «Домино».

На обследование подозрительного предмета прибыли сотрудники МЧС, ГИБДД, полиции и группа разминирования. Кинологи обследовали сумку и констатировали, что она угрозы не представляет. К 18:00 оцепление было снято.

