Афиша
В Твери пройдет четвертьфинал турнира КВН региональной лиги «Верхневолжье»
В нем примут участие команды КВН из Твери и других городов России.
24 мая в ДК «Химволокно» состоится 1/4 турнира КВН региональной лиги Международного Союза КВН «Верхневолжье» сезона 2017 года. Зрители увидят выступления команд в конкурсах «Визитка» и «Музотлон».
Редакторский штаб, работающий с командами на фестивале, представляют участники команды КВН «Станция Спортивная», вице-чемпионы Высшей лиги КВН, а ныне – сотрудники «Камеди клаб Продакшн», участники телевизионных проектов ТНТ Иван Пышненко, Алексей Юрин и участники команды КВН «Плюшки имени Ярослава Гашека», полуфиналисты Высшей лиги Илья Беляков и Богдан Лисевский.
Место проведения фестиваля: МБУ «Дворец Культуры «Химволокно».
Время проведения: 24 мая, начало в 19:00.
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