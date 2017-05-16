В Твери пройдет четвертьфинал турнира КВН региональной лиги «Верхневолжье»

В нем примут участие команды КВН из Твери и других городов России. 24 мая в ДК «Химволокно» состоится 1/4 турнира КВН региональной лиги Международного Союза КВН «Верхневолжье» сезона 2017 года. Зрители увидят выступления команд в конкурсах «Визитка» и «Музотлон». Редакторский штаб, работающий с командами на фестивале, представляют участники команды КВН «Станция Спортивная», вице-чемпионы Высшей лиги КВН, а ныне [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tveri-projjdet-chetvertfinal-turnira-kvn-regionalnojj-ligi-verkhnevolzhe

В нем примут участие команды КВН из Твери и других городов России. 24 мая в ДК «Химволокно» состоится 1/4 турнира КВН региональной лиги Международного Союза КВН «Верхневолжье» сезона 2017 года. Зрители увидят выступления команд в конкурсах «Визитка» и «Музотлон». Редакторский штаб, работающий с командами на фестивале, представляют участники команды КВН «Станция Спортивная», вице-чемпионы Высшей лиги КВН, а ныне – сотрудники «Камеди клаб Продакшн», участники телевизионных проектов ТНТ Иван Пышненко, Алексей Юрин и участники команды КВН «Плюшки имени Ярослава Гашека», полуфиналисты Высшей лиги Илья Беляков и Богдан Лисевский. Место проведения фестиваля: МБУ «Дворец Культуры «Химволокно».

Время проведения: 24 мая, начало в 19:00. Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.

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