В Твери пройдет конкурс-флешмоб «Я – экскурсовод»

20 мая все желающие приглашаются поучаствовать в проекте Выставочного центра на улице Советской, приуроченной к международной акции «Ночь музеев». Специальный конкурс-флешмоб состоится в рамках ежегодной акции центра "Вечер в музее". Победитель проекта «Я – экскурсовод» получит годовой абонемент на бесплатное посещение музея всей семьей. В этот день вход в музей будет бесплатным. С 14:00 до [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tveri-projjdet-konkurs-fleshmob-ya-ehkskursovod

20 мая все желающие приглашаются поучаствовать в проекте Выставочного центра на улице Советской, приуроченной к международной акции «Ночь музеев».

Специальный конкурс-флешмоб состоится в рамках ежегодной акции центра "Вечер в музее". Победитель проекта «Я – экскурсовод» получит годовой абонемент на бесплатное посещение музея всей семьей.

В этот день вход в музей будет бесплатным. С 14:00 до 21:00 запланирована насыщенная программа.

Правила конкурса-флешмоба «Я – экскурсовод» просты: прийти на "Вечер в музее" 20 мая, снять небольшое видео (до 1,5 минуты) о музее, любом экспонате или просто о том, что понравилось в центре, опубликовать у себя на страничке "ВКонтакте" с хэштэгами #культурарф, #яэкскурсовод, #тгмвц #музейтгмвц. Также необходимо быть подписчиком группы Выставочного центра и рассказать друзьям об акции.

Победитель определится 22 мая – автор самого интересного рассказа среди наиболее популярных публикаций. Результат будет опубликован на странице "Тверской Городской Музейно-Выставочный Центр".

- И до следующей акции «Вечер в музее» 20 мая 2018 года победитель и его семья станут почетными гостями музея и смогут приходить к нам на выставки совершенно бесплатно, - с радостью отмечают сотрудники центра.

0 0