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В Твери пройдет традиционный летний джазовый фестиваль

Участие в нем примут лучшие джазовые музыканты России и зарубежья.

Со 2 по 24 июня любители джаза смогут посетить концерты «Летнего джазового фестиваля» в Тверской академической филармонии.

Открытие фестиваля состоится 2 июня. Впервые на тверской сцене выступит коллектив из США «Daddy McSwing & Vegas Project». 15 июня в Тверской филармонии состоится концерт «Битломания» (Alexander Dovgopoly Project), в программе которого прозвучат мировые хиты «The Beatles» в оригинальной аранжировке, формат smooth-jazz, funk, soul и регги.

Продолжится фестиваль выступлением наших земляков 20 июня. С программой под названием «Tver Jazz!» выступят лучшие джазовые коллективы Твери и Тверской области.

Летний джазовый фестиваль завершится 24 июня проектом «В джазе только девушки». Специальный гость – лауреат международных конкурсов Валерий Гроховский (фортепиано). В программе вечера прозвучит авторская музыка и зарубежные джазовые стандарты.

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