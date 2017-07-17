В Твери пройдет творческий вечер, посвященный революции столетней давности

Слушатели смогут узнать, что случилось с Россией в 1917 году. Творческий вечер «1917 год и мы» проведет Сергей Кредов - журналист, исторический исследователь, писатель, автор книг «Дзержинский» и «Щёлоков». В этой программе можно узнать, что случилось с Россией в 1917 году, кто прав и кто виноват в развернувшейся Гражданской войне, какие выводы из тех событий [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tveri-projjdet-tvorcheskijj-vecher-posvyashhennyjj-revolyucii-stoletnejj-davnosti

Слушатели смогут узнать, что случилось с Россией в 1917 году.

Творческий вечер «1917 год и мы» проведет Сергей Кредов - журналист, исторический исследователь, писатель, автор книг «Дзержинский» и «Щёлоков».

В этой программе можно узнать, что случилось с Россией в 1917 году, кто прав и кто виноват в развернувшейся Гражданской войне, какие выводы из тех событий можно извлечь сегодня для безопасного и надежного будущего. Организатором вечера выступил научно-просветительский проект «Научная среда».

Мероприятие состоит 20 июля в актовом зале областной библиотеки им. А.М. Горького (Свободный переулок, д. 28). Вход свободный, для лиц старше 14 лет. Начало в 18:00. Подробнее - на странице мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

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