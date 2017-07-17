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В Твери пройдет творческий вечер, посвященный революции столетней давности
Слушатели смогут узнать, что случилось с Россией в 1917 году.
Творческий вечер «1917 год и мы» проведет Сергей Кредов - журналист, исторический исследователь, писатель, автор книг «Дзержинский» и «Щёлоков».
В этой программе можно узнать, что случилось с Россией в 1917 году, кто прав и кто виноват в развернувшейся Гражданской войне, какие выводы из тех событий можно извлечь сегодня для безопасного и надежного будущего. Организатором вечера выступил научно-просветительский проект «Научная среда».
Мероприятие состоит 20 июля в актовом зале областной библиотеки им. А.М. Горького (Свободный переулок, д. 28). Вход свободный, для лиц старше 14 лет. Начало в 18:00. Подробнее - на странице мероприятия в соцсети «ВКонтакте».
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