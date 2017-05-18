В Твери пройдут "Детские игры победителей"

21 мая в ФОК им. С.Р. Ахмерова и на гребной базе Школы высшего спортивного мастерства состоится масштабное спортивное событие, организуемое благотворительным фондом «Добрый мир». Тверские региональные "Детские игры победителей" – это официальный предварительный этап грандиозного спортивного праздника мирового значения — Всемирные детские «Игры победителей», который ежегодно с 2010 года организует и проводит благотворительный фонд «Подари [...]

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21 мая в ФОК им. С.Р. Ахмерова и на гребной базе Школы высшего спортивного мастерства состоится масштабное спортивное событие, организуемое благотворительным фондом «Добрый мир».

Тверские региональные "Детские игры победителей" – это официальный предварительный этап грандиозного спортивного праздника мирового значения — Всемирные детские «Игры победителей», который ежегодно с 2010 года организует и проводит благотворительный фонд «Подари жизнь» в Москве, где главными участниками спортивных состязаний становятся дети, столкнувшиеся в своей жизни с онкологическим диагнозом.

21 мая ребята - подопечные Фонда «Добрый мир» и все желающие девчонки и мальчишки со всех уголков нашего региона, перенесшие онкологическое заболевание, смогут принять участие в Тверских Играх и посоревноваться в беге, настольном теннисе, шахматах, стрельбе из арбалета, фигурной езде на велосипеде, футболе, веселых стартах, и, конечно, в гребле на лодках «Дракон». Сборная команда представит Тверскую область, став участниками VIII Всемирных детских «Игры Победителей».

Поприветствовать ребят и пожелать спортивных успехов на Играх придёт Богдан Пищальников – посол ГТО в Тверском регионе, мастер спорта международного класса по метанию диска, участник Олимпийских Игр в Пекине и в Лондоне, многократный чемпион России.

Будут разыграны самые настоящие комплекты наград, вручены правительственные дипломы и грамоты. Вести и судить состязания также будут спортсмены – чемпионы с мировым именем.

За годы существования Игры доказали, что спорт способен вернуть детям ощущение полноты и яркости жизни, а азарт и дух соперничества - зарядить ребят силой, смелостью и отвагой, которые так нужны после болезни.

- Приходите и вы посмотреть соревнования, принять участие в праздничных мастер – классах, и, главное, поддержите ребят, участвующих в спортивных состязаниях, - приглашают организаторы состязаний.

Начало в 9:30. Вход для зрителей свободный.

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