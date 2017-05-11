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В Твери пройдут международные соревнования по аджилити

Состязания по аджилити будут проводиться с 13 по 14 мая на стадионе «Текстильщик» в Пролетарском районе.

Общее руководство соревнованиями осуществляют Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации Твери и автономная НКО физической культуры и спорта «Пролетарка». Непосредственное проведение соревнований - на «Российской кинологической федерации» и тверская областной общественной организации любителей животных «Тверь».

Победители получат кубки, дипломы и медали.

13 мая в 8:00 состоится приезд и регистрация участников; в 9:00 – открытие состязаний; с 10:00 до 19:00 – проведение забегов. 14 мая забеги также пройдут с 10:00 до 19:00, а в 19:00 – подведение итогов, награждение.

Заявки на участие подаются на сайт www.agiclub.ru.

Аджилити – это популярный вид спорта, в котором человек направляет собаку через полосу препятствий. Здесь учитывается как скорость, так и точность прохождения. Собаки должны бежать без поощрения едой или игрушками, воздействовать на них хозяин может только голосом и жестами.

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Комментарии: 1
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ROMARIO83

Только не забудьте потом все свои аджилити в пакетик и на помойку.

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