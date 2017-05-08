В Твери пропала 14-летняя девушка

Юная тверичанка ушла из дома по Октябрьскому проспекту 7 мая около 14:00. Как сообщают волонтеры ВПСО «СОВА», Виктория Кудоярова 2003 года рождения ушла в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась. О ее местонахождении на данный момент ничего не известно. Девушке на вид 18-20 лет, рост 165 сантиметров, карие глаза, длинные волосы. Пропавшая была [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tveri-propala-14-letnyaya-devushka

Юная тверичанка ушла из дома по Октябрьскому проспекту 7 мая около 14:00.

Как сообщают волонтеры ВПСО «СОВА», Виктория Кудоярова 2003 года рождения ушла в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась. О ее местонахождении на данный момент ничего не известно.

Девушке на вид 18-20 лет, рост 165 сантиметров, карие глаза, длинные волосы. Пропавшая была одета в джинсовую куртку с капюшоном с мехом, белые кеды и черные лосины. При себе у Виктории была женская сумка.

Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просят сообщать ее по телефонам 8-910-646-34-34 или 102.

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