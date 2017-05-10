В Твери пьяный 16-летний водитель устроил ДТП

Молодой человек выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Серьезное ДТП произошло ночью 10 мая на пересечении Смоленского переулка и набережной реки Лазури в Твери. Около 01:10 там столкнулись Nissan Almera и Mercedes-Benz. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, аварию спровоцировал 16-летний подросток, находившийся за рулем автомобиля Nissan. Он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где врезался в Mercedes-Benz под [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tveri-pyanyjj-16-letnijj-voditel-ustroil-dtp

Молодой человек выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Серьезное ДТП произошло ночью 10 мая на пересечении Смоленского переулка и набережной реки Лазури в Твери. Около 01:10 там столкнулись Nissan Almera и Mercedes-Benz.

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, аварию спровоцировал 16-летний подросток, находившийся за рулем автомобиля Nissan. Он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где врезался в Mercedes-Benz под управлением 24-летнего водителя. От удара Nissan перевернулся и «лег» на бок.

В момент происшествия подросток находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлены административные материалы по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ, транспортное средство поставлено на штрафную стоянку.

Виновник ДТП с травмами был госпитализирован в Детскую областную клиническую больницу. Водителю автомобиля Mercedes медицинская помощь была оказана на месте.

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