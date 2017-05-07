Новости
В Твери пьяный водитель нашкодил на «Шкоде»
Мужчина дважды попался инспекторам ГИБДД пьяным за рулем.
Автомобиль Škoda был остановлен сотрудниками ГИБДД в Заволжском районе Твери. При проверке документов у 31-летнего водителя инспектор почувствовал резкий запах алкоголя, исходящий от мужчины. Медосвидетельствование подтвердило, что водитель пьян.
- Выяснилось, что ранее водитель уже был подвергнут административному наказанию за управление автомобилем в алкогольном опьянении, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.
Теперь за повторное пьянство за рулем мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
О пьяных водителях можно сообщать по телефону дежурной части ГИБДД УМВД России по Тверской области: (4822) 585-900.
Канал Tverigrad.ru в Instagram
Популярное в социальных сетях
ОБСУЖДЕНИЕ Войти
Для комментирования Вам необходимо авторизироваться.
Твериград, шкодят дети в детсаду, а этот упырь потенциальный убийча. За это надо лишать свободы без вариантов. И желательно в Сибирь - лес валить.