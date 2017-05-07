В Твери пьяный водитель нашкодил на «Шкоде»

Мужчина дважды попался инспекторам ГИБДД пьяным за рулем. Автомобиль Škoda был остановлен сотрудниками ГИБДД в Заволжском районе Твери. При проверке документов у 31-летнего водителя инспектор почувствовал резкий запах алкоголя, исходящий от мужчины. Медосвидетельствование подтвердило, что водитель пьян. - Выяснилось, что ранее водитель уже был подвергнут административному наказанию за управление автомобилем в алкогольном опьянении, - сообщает [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tveri-pyanyjj-voditel-nashkodil-na-shkode

Мужчина дважды попался инспекторам ГИБДД пьяным за рулем.

Автомобиль Škoda был остановлен сотрудниками ГИБДД в Заволжском районе Твери. При проверке документов у 31-летнего водителя инспектор почувствовал резкий запах алкоголя, исходящий от мужчины. Медосвидетельствование подтвердило, что водитель пьян.

- Выяснилось, что ранее водитель уже был подвергнут административному наказанию за управление автомобилем в алкогольном опьянении, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Теперь за повторное пьянство за рулем мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

О пьяных водителях можно сообщать по телефону дежурной части ГИБДД УМВД России по Тверской области: (4822) 585-900.

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