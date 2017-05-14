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В Твери расскажут, зачем человеку такой большой мозг

19 мая в Твери прочитает лекцию знаменитый российский биолог Александр Марков.

Александр Марков - известный российский биолог, палеонтолог, популяризатор науки, признанный эксперт в области эволюции человека, автор десятков статей и книг, в том числе бестселлера "Эволюция человека". Он входит в топ-10 лучших лекторов России по версии журнала "Esquire".

- Многие города хотели бы "заполучить" его, но Твери это удалось! Александр Владимирович приедет к нам в рамках проекта "Интеллектуальные вечеринки", - с радостью отмечают организаторы встречи.

В рамках лекции "Зачем человеку такой большой мозг?" Александр Марков поднимет интересные темы. Ученый расскажет, когда и почему мы стали людьми, в чем мы превосходим наших соседей по планете, а в чем – уступаем им, как нам лучше использовать главное свое отличие и достоинство – огромный, сложно устроенный мозг.

Гости лекции смогут задать вопросы, а автор лучшего вопроса получит в подарок книгу "Эволюция человека".

Начало в 18:30. Цена билета - 900 рублей, в день лекции - 1000 рублей. Забронировать билет можно здесь. О месте проведения организаторы сообщат позже.

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