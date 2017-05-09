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В Твери разыскивают очевидцев наезда на девушку на проспекте Победы

Авария произошла вечером 8 мая напротив парка Победы у дома № 14.

Напомним, около 20:20 водитель легкового автомобиля Лада Гранта не предоставил преимущества в движении 21-летней девушке, переходившей проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, в результате чего произошел наезд на нее. Пострадавшая получила различные переломы, с которыми была госпитализирована в Городскую больницу скорой медицинской помощи.

Родственники пострадавшей разыскивают очевидцев данной аварии. «Виновник, водитель машины, пытается откупиться, а у девочки множественные переломы. Она госпитализирована в больницу, где уже перенесла одну операцию и не последнюю», - беспокоятся близкие девушки.

Если есть какая либо информация об этом ДТП, просьба обращаться в личном сообщении Дарье Вшивцевой в соцсети «Вконтакте».

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