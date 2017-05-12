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В Твери ряд жилых домов остался без воды и света

12 мая в городе проходят временные отключения коммунальных услуг.

До 15:00 в связи с работами по замене запорной арматуры, которые проводит «Тверь Водоканал», холодное водоснабжение будет отключено по адресам: ул. Туполева, д. 113, 115/61; ул. Пржевальского, д. 61, 67, 67а , 70; ул. Герцена, д. 64. До 13:00 холодной воды не будет по адресу: Пролетарская наб. д. 1а.

Кроме того, плановые ремонтные работы 12 мая проводят специалисты «Тверской генерации» и МУП «Сахарово». В связи с этим горячей воды и/или отопления не будет в отдельных домах по улицам Бакунина, Баррикадная, Коробкова, Спартака, Симеоновская, Трехсвятская, Вагжанова, Вокзальная, Володарского, Крылова, Малая Самара, Московская, Пушкинская, Советская, Розы Люксембург, Седова, Коноплянниковой, Румянцева, Мичурина, Мусоргского, проспектам Калинина и Тверскому, бульвару Радищева, Вагжановскому, Смоленскому и Татарскому переулкам, набережным Степана Разина и Иртыша.

Без электричества в связи с плановыми работами, проводимыми специалистами МУП «Тверьгорэлектро», остался ряд домов по улицам Коноплянниковой, Румянцева, Мичурина, Хромова, Нестерова, Волоколамская, Можайского, Матросова, бульвару Шмидта, Волоколамскому шоссе, 2-му, 3-му проездам Седова и проезду Нестерова.

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