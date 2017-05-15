В Твери с улицы Медниковской начали эвакуировать автомобили

На штрафстоянку доставляют автомобили, припаркованные с нарушением ПДД. Уже около месяца на улице Медниковской на участке от Татарского переулка до Смоленского переулка запрещена стоянка автомобилей вдоль правой обочины. Об этом информируют соответствующие знаки, однако автомобилисты не спешат внимать им. Знаки появились по инициативе местных жителей в связи с тем, что улица очень узкая и припаркованные [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tveri-s-ulicy-mednikovskojj-nachali-ehvakuirovat-avtomobili

На штрафстоянку доставляют автомобили, припаркованные с нарушением ПДД.

Уже около месяца на улице Медниковской на участке от Татарского переулка до Смоленского переулка запрещена стоянка автомобилей вдоль правой обочины. Об этом информируют соответствующие знаки, однако автомобилисты не спешат внимать им. Знаки появились по инициативе местных жителей в связи с тем, что улица очень узкая и припаркованные автомобили сильно затрудняют проезд.

Эти же местные жители днем 15 мая позвонили в дежурную часть ГИБДД и сообщили, что вопреки знакам вдоль улицы стоят машины. К месту были вызван сотрудник ГИБДД с эвакуатором. В результате обращения граждан один автомобиль был эвакуирован на штрафстоянку, еще одному водителю был выписан штраф.

Это была первая эвакуация на улице Медниковской с момента установки дорожных знаков, запрещающих парковку.

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