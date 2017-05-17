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В Твери садиста-убийцу 13-летней девочки приговорили к высшей мере наказания

Вынесен приговор по делу о жестокому убийству школьницы.

В среду, 17 мая, в Тверском областном суде федеральный судья Владимир Андреев огласил приговор по резонансному делу о жестоком убийстве 13-летней школьницы.

Напомним, что жуткое преступление было совершено в ночь на 14 августа 2016 года. 35-летняя Анастасия Кулагина, ее 25-летний сожитель Сергей Балашов и 16-летний сын расправились с дочкой Кулагиной, которая якобы потеряла крышку от кастрюли. Балашов схватил гантельный гриф и три раза ударил им девочку по голове и рукам. Девочку поставили в угол, где мать, отчим и брат продолжили ее избивать ремнем. Малышка потеряла сознание, и тогда Кулагин начал поливать ее кипятком. Смерть девочки наступила от травматического шока из-за термических ожогов и тупой травмы тела.

Жертвой садистов могла стать и 3-летняя сестра Кати (сейчас девочку воспитывает отец, который развелся с Кулагиной несколько лет назад). Как рассказала представитель прокуратуры Тверской области Ирина Скиренко, сын Кулагиной слышал, как его мать заранее обсуждала с сожителем убийство - взрослые решали, какую из дочерей убить.

Как сообщила Tverigrad.ru пресс-секретарь Тверского областного суда Нина Туманова, вердикт судьи Владимира Андреева был таков: Балашова приговорили к высшей мере наказания - пожизненному заключению в колонии особого режима (в России мораторий на смертную казнь, - Ред.), Кулагину - к 19 годам колонии общего режима, ее сына - к 5 годам воспитательной колонии.

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Комментарии: 2
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Александр Ефимов

Вот зачем таким тварям давать жить, введите наконец расстрел для тех, кому дают пожизненное. Еще кормить их за счет налогов...

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evgesha1805

Пускай помучается мр#зь!!! Может из него самого там маленькую девочку сделают.....

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