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В Твери сбили 12-летнюю девочку
Наезд произошел рядом с домом № 8 по бульвару Цанова, в районе оптовой базы.
Как рассказали в УГИБДД по Тверской области, 15 мая около 14:20 водитель легкового автомобиля Hyndai совершил наезд на 12-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате наезда ребенок получил ушиб голени, медпомощь девочке была оказана на месте. Дальнейшая информация уточняется.
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