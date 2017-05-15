В Твери сбили 12-летнюю девочку

Наезд произошел рядом с домом № 8 по бульвару Цанова, в районе оптовой базы. Как рассказали в УГИБДД по Тверской области, 15 мая около 14:20 водитель легкового автомобиля Hyndai совершил наезд на 12-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда ребенок получил ушиб голени, медпомощь девочке была оказана на месте. [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tveri-sbili-12-letnyuyu-devochku-2

Наезд произошел рядом с домом № 8 по бульвару Цанова, в районе оптовой базы.

Как рассказали в УГИБДД по Тверской области, 15 мая около 14:20 водитель легкового автомобиля Hyndai совершил наезд на 12-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате наезда ребенок получил ушиб голени, медпомощь девочке была оказана на месте. Дальнейшая информация уточняется.

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