В Твери снова пройдет фестиваль «Козловы всех стран, соединяйтесь!»

20 мая тверской Музей Козла проведет второй международный фестиваль в честь козла под девизом «Козловы всех стран, соединяйтесь!». Козел считается неофициальным символом Тверской губернии на протяжении несколько столетий. Участникам праздника будут предложены развлечения, связанные с этим животным: прыжки через гимнастического козла, «забивание козла» в домино, распиливание бревен на козлах. Также состоится торжественная регистрация людей с [...]

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20 мая тверской Музей Козла проведет второй международный фестиваль в честь козла под девизом «Козловы всех стран, соединяйтесь!».

Козел считается неофициальным символом Тверской губернии на протяжении несколько столетий. Участникам праздника будут предложены развлечения, связанные с этим животным: прыжки через гимнастического козла, «забивание козла» в домино, распиливание бревен на козлах. Также состоится торжественная регистрация людей с «козлиными» фамилиями — Козлов, Козлевич и другими.

Организаторы мероприятия отмечают, что в регионе животное воспринимают в качестве символа свободы, лидерства и достоинства. Фестиваль, по их словам, призван не только разрушить негативные стереотипы о козлах, но и рассказать об исторических и культурных традициях на понятном и близком современным людям языке.

- С радостью спешим сообщить, что в славном городе Твери - родине тверских козлов - пройдёт международный фестиваль «Козловы всех стран, соединяйтесь!». Ждём Вас, Ваших друзей и всех Козловых!, - отмечают в оргкомитете фестиваля.

Напомним, первый фестиваль с большим успехом состоялся в прошлом году. В открытии фестиваля участвовал известный телеведущий Джон Уоррен, которому вручили медаль «Заслуженному Козлу» и Удостоверение Козла.

Начало дневной программы - в 12:00 на улице Трёхсвятской у ТЦ «Олимп», начало вечерней программы - в 19:00 на площадке у Музея Козла на ул. Жигарева.

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