Афиша

В Твери снова пройдет фестиваль «Козловы всех стран, соединяйтесь!»

20 мая тверской Музей Козла проведет второй международный фестиваль в честь козла под девизом «Козловы всех стран, соединяйтесь!».

Козел считается неофициальным символом Тверской губернии на протяжении несколько столетий. Участникам праздника будут предложены развлечения, связанные с этим животным: прыжки через гимнастического козла, «забивание козла» в домино, распиливание бревен на козлах. Также состоится торжественная регистрация людей с «козлиными» фамилиями — Козлов, Козлевич и другими.

Организаторы мероприятия отмечают, что в регионе животное воспринимают в качестве символа свободы, лидерства и достоинства. Фестиваль, по их словам, призван не только разрушить негативные стереотипы о козлах, но и рассказать об исторических и культурных традициях на понятном и близком современным людям языке.

- С радостью спешим сообщить, что в славном городе Твери - родине тверских козлов - пройдёт международный фестиваль «Козловы всех стран, соединяйтесь!». Ждём Вас, Ваших друзей и всех Козловых!, - отмечают в оргкомитете фестиваля.

Напомним, первый фестиваль с большим успехом состоялся в прошлом году. В открытии фестиваля участвовал известный телеведущий Джон Уоррен, которому вручили медаль «Заслуженному Козлу» и Удостоверение Козла.

Начало дневной программы - в 12:00 на улице Трёхсвятской у ТЦ «Олимп», начало вечерней программы - в 19:00 на площадке у Музея Козла на ул. Жигарева.

Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

0
0
Телеграм Подпишись на канал "Tverigrad" в Telegram, узнай новости о главном в Тверском регионе первым.
Канал Tverigrad.ru в Instagram
Комментарии: 1
udacha782x130-333

Популярное в социальных сетях

ОБСУЖДЕНИЕ

Для комментирования Вам необходимо .

exchange of views

Козел и козлы это не "козловы".
Так кого призывают объединиться ?

0
0

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Светлана Вержбицкая назначена директором Тверского драмтеатра
16 мая 2017, 18:13 19
Опубликовано видео ДТП в Твери, которое спровоцировал начинающий водитель
12 мая 2017, 15:08 ВИДЕО 18
Ленивый автомобилист на час заблокировал движение трамваев в Заволжском районе Твери
12 мая 2017, 14:12 13
В Твери легковушка протаранила остановку
17 мая 2017, 08:52 11
В Твери суд вынес приговор мужчине, который избил школьника и отобрал у него рюкзак
13 мая 2017, 16:42 10
Жителей Твери, выбрасывающих посреди улиц мусор, «ловит» скрытая камера
16 мая 2017, 12:45 10