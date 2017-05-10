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В Твери собак заведут в загон с овцами и проверят у них «инстинкт пастуха»
Эксперты говорят, что такому собак научить нельзя - инстинкт или есть, или его нет.
В субботу, 13 мая, в Твери на стадионе «Текстильщик» (улица 1-я за Линией Октябрьской Железной Дороги, дом 1) пройдет тестирование собак на наличие инстинкта пастуха. Подобное тестирование будет проводиться в столице Тверской области впервые.
- Этот тест породный, в основном для овчарок, у которых должен быть этот инстинкт, - пояснили Tverigrad.ru в Федерации спорта с собаками города Твери. - Собаку этому нельзя научить - инстинкт или имеется или нет.
В начале теста собак проверят на послушание, затем каждую по отдельности заведут в загон, где овчарок и будут «дожидаться» овцы. Задача собаки - попытаться ими управлять. Как именно - зависит от каждой собаки, наличия или отсутствия у нее инстинкта.
В случае наличия инстинкта будет оформлен сертификат «Российской кинологической федерации».
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