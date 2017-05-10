Новости

В Твери собак заведут в загон с овцами и проверят у них «инстинкт пастуха»

Эксперты говорят, что такому собак научить нельзя - инстинкт или есть, или его нет.

В субботу, 13 мая, в Твери на стадионе «Текстильщик» (улица 1-я за Линией Октябрьской Железной Дороги, дом 1) пройдет тестирование собак на наличие инстинкта пастуха. Подобное тестирование будет проводиться в столице Тверской области впервые.

- Этот тест породный, в основном для овчарок, у которых должен быть этот инстинкт, - пояснили Tverigrad.ru в Федерации спорта с собаками города Твери. - Собаку этому нельзя научить - инстинкт или имеется или нет.

В начале теста собак проверят на послушание, затем каждую по отдельности заведут в загон, где овчарок и будут «дожидаться» овцы. Задача собаки - попытаться ими управлять. Как именно - зависит от каждой собаки, наличия или отсутствия у нее инстинкта.

В случае наличия инстинкта будет оформлен сертификат «Российской кинологической федерации».

Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

0
0
Телеграм Подпишись на канал "Tverigrad" в Telegram, узнай новости о главном в Тверском регионе первым.
Канал Tverigrad.ru в Instagram
Фото: Светлана Багира
Комментарии: 0
udacha782x130-333

Популярное в социальных сетях

ОБСУЖДЕНИЕ

Для комментирования Вам необходимо .

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Сергей Собянин может помочь с ремонтом центральных улиц Твери
04 мая 2017, 19:44 17
В Твери на День Победы устроили торговлю георгиевскими ленточками
09 мая 2017, 14:00 ВИДЕО 10
Под Тверью закопали 25 пудов санкционной соли
05 мая 2017, 15:55 10
Почему субботники не работают
08 мая 2017, 22:31 8
В Твери пропала 14-летняя девушка
08 мая 2017, 16:39 8
Банкет мэра Твери в День Победы будет обслуживать предприниматель, оштрафованный за нелегальную продажу алкоголя
06 мая 2017, 14:26 7