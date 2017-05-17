Афиша
В Твери состоится мероприятие, приуроченное к Международному дню пропавших детей
20 мая дети, их родители и все неравнодушные люди приглашаются в Городской сад принять участие в данном мероприятии.
25 мая - Международный день пропавших детей. Ежегодно пропадает 45 тысяч детей, из которых 90% находят живыми. Однако, 10%, то есть около 4500 детей, погибают ежегодно или их никогда не находят.
- Каждые полчаса в России пропадает один ребенок, каждые шесть часов пропадает ребенок, которого не найдут никогда! Каждый должен знать, что существует такая проблема и решить ее можем мы всем миром, - отмечают организаторы мероприятия Тверской волонтерский поисково-спасательный отряд "Сова".
20 мая в Горсаду ожидается красочная, увлекательная театрализованная концертная программа, бесплатная фотозона с самыми крутыми мотоциклами и, по традиции, запуск воздушных шаров с именами пропавших детей и малышей, которые найдены погибшими.
Волонтеры отряда раздадут всем желающим памятки по безопасности и ответят на интересующие вопросы.
Начало в 16:00.
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