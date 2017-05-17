В Твери состоится мероприятие, приуроченное к Международному дню пропавших детей

20 мая дети, их родители и все неравнодушные люди приглашаются в Городской сад принять участие в данном мероприятии. 25 мая - Международный день пропавших детей. Ежегодно пропадает 45 тысяч детей, из которых 90% находят живыми. Однако, 10%, то есть около 4500 детей, погибают ежегодно или их никогда не находят. - Каждые полчаса в России пропадает [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tveri-sostoitsya-meropriyatie-priurochennoe-k-mezhdunarodnomu-dnyu-propavshikh-detejj

20 мая дети, их родители и все неравнодушные люди приглашаются в Городской сад принять участие в данном мероприятии.

25 мая - Международный день пропавших детей. Ежегодно пропадает 45 тысяч детей, из которых 90% находят живыми. Однако, 10%, то есть около 4500 детей, погибают ежегодно или их никогда не находят.

- Каждые полчаса в России пропадает один ребенок, каждые шесть часов пропадает ребенок, которого не найдут никогда! Каждый должен знать, что существует такая проблема и решить ее можем мы всем миром, - отмечают организаторы мероприятия Тверской волонтерский поисково-спасательный отряд "Сова".

20 мая в Горсаду ожидается красочная, увлекательная театрализованная концертная программа, бесплатная фотозона с самыми крутыми мотоциклами и, по традиции, запуск воздушных шаров с именами пропавших детей и малышей, которые найдены погибшими.

Волонтеры отряда раздадут всем желающим памятки по безопасности и ответят на интересующие вопросы.

Начало в 16:00.

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