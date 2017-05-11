В Твери состоится премьера спектакля о поэте и художнике Максимилиане Волошине

13 мая в Горьковке студия «Знаки сезонников» представит моноспектакль «Обманите меня». В 2017 году отмечается 140-летие со дня рождения Максимилиана Волошина, уникального деятеля русской культуры – поэта, художника, критика, просветителя, создателя Дома поэта в Коктебеле. Студия «Знаки сезонников» снова обращается к жанру воображаемого портрета и создает сложный ассоциативный моноспектакль «Обманите меня». В литературной основе его [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tveri-sostoitsya-premera-spektaklya-o-poehte-i-khudozhnike-maksimiliane-voloshine

13 мая в Горьковке студия «Знаки сезонников» представит моноспектакль «Обманите меня».

В 2017 году отмечается 140-летие со дня рождения Максимилиана Волошина, уникального деятеля русской культуры – поэта, художника, критика, просветителя, создателя Дома поэта в Коктебеле.

Студия «Знаки сезонников» снова обращается к жанру воображаемого портрета и создает сложный ассоциативный моноспектакль «Обманите меня». В литературной основе его - сплав поэзии Волошина, отрывков из его лекций и критических монографий, страниц дневника, воспоминаний друзей.

- Причудливая театральная игра с плоскостью, цветом, символами мировой культуры обнажает мучительный прорыв Поэта к Правде, - отмечает исполнитель моноспектакля Лёша Зинатулин.

Спектакль создан в рамках программы «Театральное прочтение» Центральной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова (Санкт-Петербург). В основе визуального решения спектакля – портрет Волошина, написанный Диего Риверой в Париже в 1916 году.

"Этого человека чудесно хватило на всё, всё самое обратное, всё взаимно исключающееся, как: отшельничество – общение, радость жизни – подвижничество. Скажу образно: он был тот самый святой, к которому на скалу, которая была им же, прибегал полечить лапу больной кентавр, который был им же, под солнцем, которое было им же", - так говорила о Волошине поэтесса Марина Цветаева.

Премьера состоится в Славянском зале библиотеки, начало в 16:00. Вход свободный, но по читательским билетам.

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