В Твери сразились в шашки в память о Николае Сретенском

За столами тверской ДЮСШ «Лидер» на улице Достоевского-10А завершился 30-й областной турнир по русским и международным шашкам, посвященный памяти заслуженного тренера РФСР Н.П. Сретенского. Соревнования собрали более 60 участников разного возраста из Твери и Калязина. В течение четырех дней определились обладатели пяти комплектов наград. Ветераны 50 лет и старше разыграли медали в русских шашках. Победу [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tveri-srazilis-v-shashki-v-pamyat-o-nikolae-sretenskom

За столами тверской ДЮСШ «Лидер» на улице Достоевского-10А завершился 30-й областной турнир по русским и международным шашкам, посвященный памяти заслуженного тренера РФСР Н.П. Сретенского.

Соревнования собрали более 60 участников разного возраста из Твери и Калязина. В течение четырех дней определились обладатели пяти комплектов наград. Ветераны 50 лет и старше разыграли медали в русских шашках. Победу на 64-клеточной доске одержал Александр Колосков. Серебряным призером стал Леонид Богданов. Бронзу завоевал Владимир Чистяков.

В турнире по международным шашкам среди гроссмейстеров, мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта свое лидерство подтвердил Андрей Калмаков. Второе место занял Игорь Горелышев. На третью ступень подиума поднялся Сергей Бонадыков.

В группе шашистов первого и второго спортивных разрядов на стоклеточной доске лучшей стала Наталья Воронкина. Второе место заняла Екатерина Украинская. Третье – представитель Калязина Александр Селиверстов.

В турнире по русским шашкам очередной золотой медалью региональной пробы свою огромную коллекцию пополнил почетный мастер спорта СССР Юрий Харченко. Серебро завоевал Вячеслав Цыбанов. Бронзу – Леонид Богданов.

Среди юных шашистов первое и второе места на подиуме поделили сестры Вероника и Александра Борковы. Третью ступень пьедестала заняла Ульяна Брокова, сообщил президент федерации шашек Тверской области Сергей Бонадыков.

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