Спорт

В Твери сразились в шашки в память о Николае Сретенском

За столами тверской ДЮСШ «Лидер» на улице Достоевского-10А завершился 30-й областной турнир по русским и международным шашкам, посвященный памяти заслуженного тренера РФСР Н.П. Сретенского.

Соревнования собрали более 60 участников разного возраста из Твери и Калязина. В течение четырех дней определились обладатели пяти комплектов наград. Ветераны 50 лет и старше разыграли медали в русских шашках. Победу на 64-клеточной доске одержал Александр Колосков. Серебряным призером стал Леонид Богданов. Бронзу завоевал Владимир Чистяков.

В турнире по международным шашкам среди гроссмейстеров, мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта свое лидерство подтвердил Андрей Калмаков. Второе место занял Игорь Горелышев. На третью ступень подиума поднялся Сергей Бонадыков.

В группе шашистов первого и второго спортивных разрядов на стоклеточной доске лучшей стала Наталья Воронкина. Второе место заняла Екатерина Украинская. Третье – представитель Калязина Александр Селиверстов.

В турнире по русским шашкам очередной золотой медалью региональной пробы свою огромную коллекцию пополнил почетный мастер спорта СССР Юрий Харченко. Серебро завоевал Вячеслав Цыбанов. Бронзу – Леонид Богданов.

Среди юных шашистов первое и второе места на подиуме поделили сестры Вероника и Александра Борковы. Третью ступень пьедестала заняла Ульяна Брокова, сообщил президент федерации шашек Тверской области Сергей Бонадыков.

Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

0
0
Телеграм Подпишись на канал "Tverigrad" в Telegram, узнай новости о главном в Тверском регионе первым.
Канал Tverigrad.ru в Instagram
Комментарии: 0
udacha782x130-333

Популярное в социальных сетях

ОБСУЖДЕНИЕ

Для комментирования Вам необходимо .

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Сергей Собянин может помочь с ремонтом центральных улиц Твери
04 мая 2017, 19:44 17
В Твери на День Победы устроили торговлю георгиевскими ленточками
09 мая 2017, 14:00 ВИДЕО 10
Под Тверью закопали 25 пудов санкционной соли
05 мая 2017, 15:55 10
Почему субботники не работают
08 мая 2017, 22:31 8
В Твери пропала 14-летняя девушка
08 мая 2017, 16:39 8
Банкет мэра Твери в День Победы будет обслуживать предприниматель, оштрафованный за нелегальную продажу алкоголя
06 мая 2017, 14:26 8