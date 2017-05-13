В Твери суд вынес приговор мужчине, который избил школьника и отобрал у него рюкзак

В момент совершения преступления мужчина был пьян. Центральный районный суд Твери вынес приговор мужчине, напавшему на школьника. Преступление было совершено днем 8 марта 2017 года у одного из домов по улице Бебеля в Твери. Как следует из материалов дела, подсудимый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на проходившего мимо несовершеннолетнего. Ударив подростка кулаком по голове, мужчина [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tveri-sud-vynes-prigovor-muzhchine-kotoryjj-izbil-shkolnika-i-otobral-u-nego-ryukzak

В момент совершения преступления мужчина был пьян.

Центральный районный суд Твери вынес приговор мужчине, напавшему на школьника. Преступление было совершено днем 8 марта 2017 года у одного из домов по улице Бебеля в Твери. Как следует из материалов дела, подсудимый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на проходившего мимо несовершеннолетнего. Ударив подростка кулаком по голове, мужчина похитил у него рюкзак с учебниками, тетрадями и канцтоварами. Ущерб был оценен в 9105 рублей.

В результате нападения школьник получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, кровоподтек и ссадины лба. Экспертом эти травмы квалифицированы как легкий вред здоровью.

В суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Похищенное имущество злоумышленник вернул школьнику.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 162 УК РФ (Разбой) и назначил ему наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Сторона защиты обжаловала приговор, сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Твери.

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