В Твери суд заочно арестовал мужчину, вступившего в ИГИЛ*

Обвиняемый находится в международном розыске. Калининский районный суд удовлетворил ходатайство следователя следственного отдела УФСБ России по Тверской области о заключении под стражу иностранного гражданина, обвиняемого по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической). По версии следствия, в 2014 году иностранный гражданин, зарегистрированный и проживающий [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tveri-sud-zaochno-arestoval-muzhchinu-vstupivshego-v-igil

Обвиняемый находится в международном розыске.

Калининский районный суд удовлетворил ходатайство следователя следственного отдела УФСБ России по Тверской области о заключении под стражу иностранного гражданина, обвиняемого по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической).

По версии следствия, в 2014 году иностранный гражданин, зарегистрированный и проживающий в Калининском районе Тверской области, разделяющий идеологию международной террористической организации «ИГИЛ*», решил уехать из России, чтобы вступить в ряды данной организации.

20 февраля 2014 года он вылетел в Турцию на самолете «Москва – Стамбул», а затем перебрался в Сирию. Там он вступил в ряды террористической организации «ИГИЛ*», в составе которой до сих пор принимает участие в боевых действиях.

30 апреля 2017 года он был объявлен в международный розыск.

«В отношении обвиняемого заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Срок содержания под стражей постановлено исчислять с момента его задержания на территории Российской Федерации», – сообщили в пресс-службе Калининского районного суда.

*ИГИЛ - запрещенная на территории РФ террористическая организация

Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

0 0