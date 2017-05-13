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В Твери суд заочно арестовал мужчину, вступившего в ИГИЛ*
Обвиняемый находится в международном розыске.
Калининский районный суд удовлетворил ходатайство следователя следственного отдела УФСБ России по Тверской области о заключении под стражу иностранного гражданина, обвиняемого по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической).
По версии следствия, в 2014 году иностранный гражданин, зарегистрированный и проживающий в Калининском районе Тверской области, разделяющий идеологию международной террористической организации «ИГИЛ*», решил уехать из России, чтобы вступить в ряды данной организации.
20 февраля 2014 года он вылетел в Турцию на самолете «Москва – Стамбул», а затем перебрался в Сирию. Там он вступил в ряды террористической организации «ИГИЛ*», в составе которой до сих пор принимает участие в боевых действиях.
30 апреля 2017 года он был объявлен в международный розыск.
«В отношении обвиняемого заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Срок содержания под стражей постановлено исчислять с момента его задержания на территории Российской Федерации», – сообщили в пресс-службе Калининского районного суда.
*ИГИЛ - запрещенная на территории РФ террористическая организация
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