В Твери третьи сутки ищут мужчину, который уехал на такси в магазин и пропал

Владимир Покотило исчез в ночь с 12 на 13 мая. Волонтеры поискового отряда «Сова» разместили ориентировку по розыску жителя Твери Владимира Покотило 1979 года рождения. Ночью 13 мая от дома №62 на Петербургском шоссе мужчина уехал на такси в магазин и не вернулся. Приметы: рост около 190 см, русые волосы, карие глаза. Особая примета: на [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tveri-treti-sutki-ishhut-muzhchinu-kotoryjj-uekhal-na-taksi-v-magazin-i-propal

Владимир Покотило исчез в ночь с 12 на 13 мая.

Волонтеры поискового отряда «Сова» разместили ориентировку по розыску жителя Твери Владимира Покотило 1979 года рождения. Ночью 13 мая от дома №62 на Петербургском шоссе мужчина уехал на такси в магазин и не вернулся.

Приметы: рост около 190 см, русые волосы, карие глаза. Особая примета: на левой щеке небольшой овальный шрам. Был одет: коричневая куртка с ярко-рыжими рукавами и белым капюшоном, спортивный костюм темно-синего цвета, кроссовки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Владимира, просят сообщить об этом по телефонам: 8-910-646-34-34 или 102.

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