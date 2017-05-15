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В Твери третьи сутки ищут мужчину, который уехал на такси в магазин и пропал
Владимир Покотило исчез в ночь с 12 на 13 мая.
Волонтеры поискового отряда «Сова» разместили ориентировку по розыску жителя Твери Владимира Покотило 1979 года рождения. Ночью 13 мая от дома №62 на Петербургском шоссе мужчина уехал на такси в магазин и не вернулся.
Приметы: рост около 190 см, русые волосы, карие глаза. Особая примета: на левой щеке небольшой овальный шрам. Был одет: коричневая куртка с ярко-рыжими рукавами и белым капюшоном, спортивный костюм темно-синего цвета, кроссовки.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Владимира, просят сообщить об этом по телефонам: 8-910-646-34-34 или 102.
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"мужчина уехал на такси в магазин и не вернулся."
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ну, если в булочную на такси ездить, то могут, как мне кажется, заподозрить тайного миллионера, со всеми вытекающими последствиями. это ж не при СССР, когда одно муниципальное такси, все вызовы фиксируются и т.д. а сейчас, гарантии, что поехав на такси в булочную, вернешься обратно нет никакой.
вывод: не фиг "в булочную на такси ездить" !
"Ночью 13 мая от дома №62 на Петербургском шоссе мужчина уехал на такси в магазин и не вернулся."
Что человеку могло НОЧЬЮ так срочно понадобиться в магазине, что он, не дожидаясь утра, отправился туда на такси? Ведь спиртным по ночам теперь не торгуют.
И спиртным торгуют и рюмочные есть. Каждый таксист знает, где продают
Наши люди в булочною на такси не ездят!
наши люди в булочную на такси не ездят...