В Твери три дня подряд будут отключать электричество

В период с 10 по 12 мая на объектах энергоснабжения, находящихся в зоне ответственности МУП «Тверьгорэлектро» будут проводиться плановые отключения электроэнергии. В Твери силами муниципального предприятия будут проводиться планово-предупредительный ремонт, работы по подрезке ветвей деревьев в охранных зонах и установке учёта. В связи с этим временные отключения потребителей электроэнергии ожидаются согласно графика плановых отключений по [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tveri-tri-dnya-podryad-budut-otklyuchat-ehlektrichestvo

В период с 10 по 12 мая на объектах энергоснабжения, находящихся в зоне ответственности МУП «Тверьгорэлектро» будут проводиться плановые отключения электроэнергии.

В Твери силами муниципального предприятия будут проводиться планово-предупредительный ремонт, работы по подрезке ветвей деревьев в охранных зонах и установке учёта. В связи с этим временные отключения потребителей электроэнергии ожидаются согласно графика плановых отключений по следующим адресам:

Заволжский район

10 мая

с 09-00 до 16-00 по адресам: ул. Осипенко, д. 26/9-82, 21-77; ул. Лазо, д. 63-73, 62, 66/56; ул. Щорса,д. 17/56-33/61, 26/54-44/59; ул. Серова,д. 13-69, 18-68; ул. Маяковского,д. 44-56/17; 1-й пр-д Серова, д. 3, 4; пр-д Белинского,д. 19-21, 12-14, 24, 26; ул. Туполева,д. 38-74; ул. Котовского,д. 10-28/58, 53/56-67; ул. 2-я Силикатная,д. 5/23-11; 2-й пр-д Серова,д. 3, 4; 1-й пр-д Котовского,д.13-25, 14-26; 2-й пр-д Котовского,д. 10-22, 9-25;

11 мая

с 14-00 до 15-00 по адресам: ул.Барминовская,д. 20,23; ул. Архитекторов,д. 3; Затверецкий бул., д. 49; ул. Р.Люксембург,д. 31-51, 55-79, 60,61, 63,53; ул. Добролюбова, д. 26, 40, 42, 44, 46; ул. Туполева, д.1/46-41/47,11; ул. 2-я Новозаводская, д. 33, 41, 43, 46, 48; ул. Белинского, д.38, 40, 43; ул. Парниковая, д. 5, 7, 17, 18, 19, 21; ул. 2-я А.Невского, д.40, 41;

12 мая

с 09-30 до 12-00 по адресам: ул.Румянцева, д. 8,10,12 корп.1; ул.Коноплянниковой, д. 19 корп.2,21; ул.Шмидта, д. 38,38а,38б; ул.Мичурина, д. 39;

с 09-00 до 16-00 по адресам: ул. Хромова,д.64-78; 3-й пр-д Седова, д. 3-45,4-46; 2-й пр-д Седова, д.17-45,18-46;

Пролетарский район

10 мая

с 09-00 до 14-00 по адресу: ул. Коробкова, д.20 корп.1;

с 09-00 до 16-00 по адресам: ул. Чкалова, д. 20,22,24; ул. 3-я Волоколамская, д. 1/10-33/17, 2/8-36; 1-й пр-д Чкалова, д. 1/14-21/14, 2/12-24/9; 2-й пр-д Чкалова, д. 1/18-21/15, 2/16-22/13; ул. Лермонтова, д. 71 — 83; ул. Авангардная, д.16 — 38/16, 15 — 27; ул. Складская, д. 24/50, 26; ул. Широкая, д. 16/38 — 28/41, 23/42 — 27/43;ул. Планировочная, д. 15/21 – 41, 20/23 — 50/24; Кондукторский пр-д, д. 15/34 — 31/33, 16/32 — 20; ул. Бригадная, д. 31/28, 33/27, 41/28, 43/27; ул. Кондукторская, д. 10/24 — 28/31,15 — 27/23;

11 мая

с 09-00 до 16-00 по адресам: ул. Чкалова, д. 20,22,24; ул.3-я Волоколамская, д.1/10-33/17, 2/8-36; 1-й пр-д Чкалова, д.1/14-21/14, 2/12-24/9; 2-й пр-д Чкалова, д. 1/18-21/15, 2/16-22/13; ул. Лермонтова, д.71 — 83; ул. Сухая, д. 1/12-33, 2/10-28/5; ул. Липовая, д. 1/6-25/16, 4-40; ул. Зеленая, д. 3-15; ул. Сквозная, д. 1/33-23, 6/1-26; ул. Кр. Октября, д. 19а-33/1,93-103,107-117, 12,80-112; Короткий пер., д. 1/24-11, 2-10, 41, 4;

ул. Поперечная, д. 1/25-21, 2/31-20/72; ул. Высокая,д. 1/7-25, 2/9-26/30; ул. Тракторная, д. 17-77, 26-78/5; 1-й Желтиковский пр-д, д. 1/13-19/46, 2/15-20/78; 2-й Желтиковский пр-д, д. 1/19-19/80, 2/21-18/82; 3-й Желтиковский пр-д, д. 3-17, 4-16;

12 мая

с 09-00 до 16-00 по адресам: ул. Нестерова, д. 1/38-31/30, 2/40-32/32; 1-й пр-д Нестерова,д. 1/26-23, 2/24-24; ул. 3-я Волоколамская, д. 35/18-55, 44/16-64; ул. 2-я Волоколамская, д.35/10-57/9, 36-54; шос. Волоколамское, д. 40/2-60/2; ул. Можайского, д. 1/48-31/40, 2/50-32/42; ул. Матросова, д. 1/58-33/48, 2/60-32/50;

Центральный район

10 мая

с 09-00 до 16-00 по адресам: ул. Революционная, д. 11-29,29а,2-32; ул. Брагина,д. 3-49; ул. Д. Донского, д. 3, 4, 6; пер. Трудолюбия, д. 3-7;

11 мая

с 09-00 до 13-00 по адресам: пр-т Победы, д. 7 корп.2, 7, 5, 3; пр-т Чайковского, д. 7, 16;

с 09-30 до 12-00 по адресам: ул.Школьная, д. 2-6; ул.М. Василевского, д. 9-13,15-25;

с 09-00 до 16-00 по адресам: ул. Староворобьевская, д. 3-35; ул. Желябова, д. 71,73;

Московский район

11 мая

с 09-00 до 16-00 по адресам: ул. М.Самара, д. 22-30; Вагжановский пер., д. 3;

Калининский район

12 мая

с 09-30 до 12-00 по адресу: дер. Батино.

Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

0 0