В Твери иномарка врезалась в столб из-за лопнувшего колеса, пострадал пассажир

ДТП произошло 18 мая в Заволжском районе. Как сообщили Tverigrad.ru в ГИБДД по Тверской области, в 12:30 возле дома №23 на улице Горького Skoda Octavia врезалась в столб. Предварительно установлено, что автомобиль поворачивал с Комсомольского проспекта на улицу Горького, у него лопнуло колесо и машину занесло. - В ДТП пострадал пассажир автомобиля, мужчина 1997 года [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tveri-u-inomarki-lopnulo-koleso-i-ona-vrezalas-v-stolb-postradal-passazhir

ДТП произошло 18 мая в Заволжском районе.

Как сообщили Tverigrad.ru в ГИБДД по Тверской области, в 12:30 возле дома №23 на улице Горького Skoda Octavia врезалась в столб. Предварительно установлено, что автомобиль поворачивал с Комсомольского проспекта на улицу Горького, у него лопнуло колесо и машину занесло.

- В ДТП пострадал пассажир автомобиля, мужчина 1997 года рождения, - сообщили в Госавтоинспекции.

Мужчина получил травму головы, госпитализация пострадавшему не потребовалась. Подробности уточняются.

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