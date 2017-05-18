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В Твери иномарка врезалась в столб из-за лопнувшего колеса, пострадал пассажир
ДТП произошло 18 мая в Заволжском районе.
Как сообщили Tverigrad.ru в ГИБДД по Тверской области, в 12:30 возле дома №23 на улице Горького Skoda Octavia врезалась в столб. Предварительно установлено, что автомобиль поворачивал с Комсомольского проспекта на улицу Горького, у него лопнуло колесо и машину занесло.
- В ДТП пострадал пассажир автомобиля, мужчина 1997 года рождения, - сообщили в Госавтоинспекции.
Мужчина получил травму головы, госпитализация пострадавшему не потребовалась. Подробности уточняются.
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