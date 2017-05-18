В Твери перед Крупским мостом сбили пешехода

ДТП произошло утром 18 мая на Зеленом проезде. Как сообщили Tverigrad.ru в региональном управлении ГИБДД, около 11:15 водитель автомобиля ВАЗ 2107 сбил перед Крупским мостом мужчину, который перебегал проезжую часть в неположенном месте. Пострадавший мужчина (на вид 65-70 лет) получил черепно-мозговую травму и перелом голени. На месте работают сотрудники ГИБДД и бригада медиков. Если у вас [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tveri-u-krupskogo-mosta-sbili-peshekhoda

ДТП произошло утром 18 мая на Зеленом проезде.

Как сообщили Tverigrad.ru в региональном управлении ГИБДД, около 11:15 водитель автомобиля ВАЗ 2107 сбил перед Крупским мостом мужчину, который перебегал проезжую часть в неположенном месте.

Пострадавший мужчина (на вид 65-70 лет) получил черепно-мозговую травму и перелом голени.

На месте работают сотрудники ГИБДД и бригада медиков.

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