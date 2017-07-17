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В Твери устроят «Ресторанный день»

Гастрономический праздник пройдет 22 июля в Городском саду.

Впервые «Ресторанный день» прошел в мае 2011 года в Финляндии. Сегодня этот самый крупный в мире фестиваль еды, который проводится в сотнях городов. Ресторанный день - это праздник, устраиваемый людьми для людей. В этот день каждый может открыть кафе или бар в любой точке города и раздавать еду за добровольное вознаграждение.

«Речь идет не о материальной прибыли, а о создании и развитии сообщества на базе вашего города или района, о встрече с людьми с похожими представлениями о культуре жизни, о новых начинаниях, которые обязательно возникнут благодаря этому».

В «Ресторанном дне» примут участие тверские кулинары, непрофессиональные повара, которые откроют однодневные рестораны и будут предлагать горожанам свои блюда. У каждого ресторана - своя тематика, меню и стиль.

Кроме того, в Горсаду пройдут мастер-классы, конкурсы с призами, детская игровая программа, конкурс рисунков.

Начало в 11:00.

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