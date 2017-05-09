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В Твери устроят "Вальс цветов"
13 мая в Городском саду состоится праздник первых цветов «Цветочный вальс».
Праздник проходит уже третий год подряд. Гостей Горсада в этот день ждет обширная развлекательная программа. Откроется фотозона с большой лилией и в цветочном платье, выставка-продажа рассады и цветов от цветочных арт-студий города.
Также на празднике подведут итоги детского конкурса композиций из цветов "Большой цветок или букет". А еще состоится финал красочного конкурса костюмов. Юные модельеры представят свои творения на эстраде Горсада.
Гости праздника смогут принять участие в мастер-классах творческой мастерской и цветочной викторине.
Начало праздника в 11:00.
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