В Твери устроят "Вальс цветов"

13 мая в Городском саду состоится праздник первых цветов «Цветочный вальс». Праздник проходит уже третий год подряд. Гостей Горсада в этот день ждет обширная развлекательная программа. Откроется фотозона с большой лилией и в цветочном платье, выставка-продажа рассады и цветов от цветочных арт-студий города. Также на празднике подведут итоги детского конкурса композиций из цветов "Большой цветок [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tveri-ustroyat-vals-cvetov

13 мая в Городском саду состоится праздник первых цветов «Цветочный вальс».

Праздник проходит уже третий год подряд. Гостей Горсада в этот день ждет обширная развлекательная программа. Откроется фотозона с большой лилией и в цветочном платье, выставка-продажа рассады и цветов от цветочных арт-студий города.

Также на празднике подведут итоги детского конкурса композиций из цветов "Большой цветок или букет". А еще состоится финал красочного конкурса костюмов. Юные модельеры представят свои творения на эстраде Горсада.

Гости праздника смогут принять участие в мастер-классах творческой мастерской и цветочной викторине.

Начало праздника в 11:00.

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