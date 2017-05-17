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В Твери устроят "Забег Добра"

27 мая все желающие приглашаются на любительский "Забег Добра".

Забег проводится с целью популяризации идей и ценностей добровольчества среди жителей Твери. К участию приглашаются добровольцы школ, ССУЗов, ВУЗов, объединений и просто все желающие. Дистанция составит 1 километр. Маршрут забега пролегает по стадиону "Химик" и территории Горсада.

"Забег Добра" - любительский забег, поэтому каждый его участник уже победитель, и не уйдет с праздника без памятного подарка. Кроме забега в субботу с 10:00 до 14:00 вас ожидает яркая концертная программа и множество интересных активностей от партнеров праздника.

Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться. Также регистрация на забег будет открыта 27 мая с 9:00 до 10:30.

Программа "Забега Добра":

09.00 - 10.30 – регистрация участников (у главного входа на стадион "Химик");
10.30 – 11.00 – торжественное открытие праздника, зарядка;
11.00 – 11.15 – построение колонны для забега на площади перед стадионом «Химик»;
11.15 – 12.00 – забег по маршруту: площадь перед входом на стадион «Химик» - круг по стадиону "Химик" - тоннель под Староволжским мостом – Городской сад – центральный вход в Городской сад, обратно по разметке к сцене в Городском саду;
11.30 – 12.10 – концертная программа, работа площадок от партнеров праздника;
12.10 – 12.30 – церемония награждения победителей забега и призеров конкурса для средств массовой информации;
12.30 – 14:00 – концертная программа, работа площадок от партнеров праздника.

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