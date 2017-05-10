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В Твери в автобусе упала заснувшая женщина
Инцидент произошел на Московском шоссе 10 мая.
Как сообщили в УГИБДД по Тверской области, у дома № 75 по Московскому шоссе в автобусе ЛиАЗ, следующем по маршруту «Тверь - Редкино», произошло падение пассажира. Женщина, сев в кресло, уснула и во время движения автобуса она упала в проход между рядами сидений.
Пострадавшая при падении получила закрытую черепно-мозговую травму, а также различные ушибы. Бригада медиков доставила женщину в Городскую больницу скорой медицинской помощи.
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