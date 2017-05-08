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В Твери в ДТП пострадал 16-летний подросток

Авария произошла 8 мая на пересечении улиц Красина и Мусоргского.

Как сообщили в УГИБДД по Тверской области, около 15:50 там столкнулись автомобили Skoda Rapid и ВАЗ 2109. По предварительным данным иномарка остановилась на светофоре, а водитель «девятки» не успел нажать на педаль тормоза и «догнал» зарубежную легковушку.

В результате ДТП пострадал 16-летний пассажир автомобиля Skoda. Юноша отделался легкими травмами. Дальнейшая информация уточняется.

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